وزارت امور خارجه ترکیه به شهروندانش در باره سفر به نپال هشدار داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار اطلاعیهای در هشدار مسافرتی به شهروندانش تاکید کرد که به کشور نپال سفر نکنند.
در متن این اطلاعیه آمده: با توجه به شرایط پیش آمده و بروز ناآرامی در کشور نپال، به کلیه اتباع ترکیه توصیه میشود از هرگونه سفر به این کشور خودداری نمایند.
در ادامه این اطلاعیه از شهروندان ترکیه مقیم نپال خواسته شده تا در صورت ضرور ارتباط خود را با وزارت خارجه ترکیه حفظ کنند.