

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید حسین پوررضوی، هنرمند خوشنویس برجسته مجومردی، در ادامه مراودات فرهنگی با کشور‌های مسلمان، با سفیر عربستان سعودی در تهران، دیدار کرد.

در این دیدار، آقای پوررضوی ضمن حضور در سفارت عربستان سعودی، با عبدالله بن سعود العنزی، سفیر این کشور، ملاقات کرد. در این نشست، طرفین پیرامون موضوعات گوناگون فرهنگی، از جمله شیوه‌های کتابت قرآن کریم و اقدامات فرهنگی مرتبط با نگارش کلام وحی، به تبادل نظر پرداختند.

تاثیر نور قرآن بر زندگی انسان‌ها دیگر موضوعی بود که هنرمند مجومردی به آن اشاره کرد و العنزی نیز قرآن را سراسر نور عنوان کرد که همیشه بهترین راهنمای انسان است.

در پایان این ملاقات، یکی از آثار نفیس سید حسین پوررضوی به سفیر عربستان سعودی اهدا شد و سفیر نیز متقابلاً هدایای فرهنگی به هنرمند ایرانی تقدیم کرد.