به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تربت‌ حیدریه گفت: عملیات ساخت تصفیه خانه شماره ۲ به ظرفیت پنج هزار و ۷۰۰ مترمکعب در شبانه‌ روز با صرف سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار در شهرک ولیعصر (عج) این شهر انجام شده است.

غلامعباس عباس‌ نژاد با بیان اینکه جمع آوری و دفع فاضلاب یکی از وظایف سازمانی است، بیان کرد: ادامه شیوه سنتی، مخاطرات زیست‌ محیطی و آلودگی آب‌ های زیرزمینی را به همراه دارد و بهتر است از شیوه‌ های نوین برای این منظور استفاده کرد.

وی اضافه کرد: این تصفیه‌ خانه با افزایش سرعت تصفیه فاضلاب و بازیابی پساب، امکان استفاده از آن را در صنعت و کشاورزی فراهم می‌ کند؛ این امر به‌ ویژه در مناطقی که با خشکسالی و کاهش بارندگی مواجه هستند، بسیار ارزشمند است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تربت‌ حیدریه تصریح کرد: البته در خصوص چگونگی استفاده از پساب منتظر اعلام معاونت برنامه‌ ریزی آبفای استان خراسان رضوی هستیم تا مدل مالی نحوه واگذاری پساب اعلام شود.

عملیات ساخت تصفیه خانه شماره ۲ تربت حیدریه از سال ۱۴۰۱ در زمینی به مساحت ۳.۵ هکتار آغاز شد و در شهریور ماه ۱۴۰۴ آماده بهره‌ برداری است.

با پایان یافتن عملیات ساخت این طرح ملی، اکنون شهرستان تربت حیدریه دارای ۲ تصفیه‌ خانه فاضلاب است.

مرکز شهرستان ۲۲۵ هزار نفری تربت‌ حیدریه در ۱۵۰ کیلومتری جنوب مشهد قرار دارد.