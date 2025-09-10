با حضور وزیر نیرو
افتتاح تصفیه خانه شماره ۲ تربت حیدریه
تصفیه خانه فاضلاب شماره ۲ تربت حیدریه امروز با حضور «عباس علی آبادی» وزیر نیرو به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تربت حیدریه گفت: عملیات ساخت تصفیه خانه شماره ۲ به ظرفیت پنج هزار و ۷۰۰ مترمکعب در شبانه روز با صرف سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار در شهرک ولیعصر (عج) این شهر انجام شده است.
غلامعباس عباس نژاد با بیان اینکه جمع آوری و دفع فاضلاب یکی از وظایف سازمانی است، بیان کرد: ادامه شیوه سنتی، مخاطرات زیست محیطی و آلودگی آب های زیرزمینی را به همراه دارد و بهتر است از شیوه های نوین برای این منظور استفاده کرد.
وی اضافه کرد: این تصفیه خانه با افزایش سرعت تصفیه فاضلاب و بازیابی پساب، امکان استفاده از آن را در صنعت و کشاورزی فراهم می کند؛ این امر به ویژه در مناطقی که با خشکسالی و کاهش بارندگی مواجه هستند، بسیار ارزشمند است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تربت حیدریه تصریح کرد: البته در خصوص چگونگی استفاده از پساب منتظر اعلام معاونت برنامه ریزی آبفای استان خراسان رضوی هستیم تا مدل مالی نحوه واگذاری پساب اعلام شود.
عملیات ساخت تصفیه خانه شماره ۲ تربت حیدریه از سال ۱۴۰۱ در زمینی به مساحت ۳.۵ هکتار آغاز شد و در شهریور ماه ۱۴۰۴ آماده بهره برداری است.
با پایان یافتن عملیات ساخت این طرح ملی، اکنون شهرستان تربت حیدریه دارای ۲ تصفیه خانه فاضلاب است.
مرکز شهرستان ۲۲۵ هزار نفری تربت حیدریه در ۱۵۰ کیلومتری جنوب مشهد قرار دارد.
