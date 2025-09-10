همزمان با سفر هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی به لندن، عدالت خواهان وحامیان حقوق فلسطیننیان از ادیان و ملیت‌های گوناگون، با تجمع برابر ساختمان نخست وزیری انگلیس خشم و انزجار خود را از سران رژیم صهیونیستی و حامیانش ابراز کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، همزمان با سفر هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی به لندن، عدالت خواهان وحامیان حقوق فلسطیننیان از ادیان و ملیت‌های گوناگون، با تجمع برابر ساختمان نخست وزیری انگلیس خشم و انزجار خود را از سران رژیم صهیونیستی و حامیانش ابراز کردند.

معترضان که شماری از روحانیان یهودی نیز در میان آنان بودند دعوت دولت انگلیس از سران رژیم صهیونیستی را شرم آور دانستند و محاکمه و مجازات عاملان نسل کشی فلسطینیان و حامیان رژیم صهیونیستی را خواستار شدند.

مخالفان رژیم صهیونیستی با شعار آزادی فلسطین از رود اردن تا دریای مدیترانه، شرم بر حامیان اسرائیل، نسل کشی را متوقف کنید، جنایتکاران را به زندان بیندازید، هر گونه حمایت از رژیم صهیونیستی را همدستی در جنایات این رژیم دانستند.

معترضان شعار می‌دانند جای قاتلان کودکان فلسطینی در زندان است نه در ساختمان نخست وزیری و رژیم تروریستی اسرائیل باید تحریم شود، هر گونه ملاقات با رئیس رژیم صهیونیستی را تایید نسل کشی دانستند و آن را محکوم کردند.