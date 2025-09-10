تغییر زمان قرعهکشی لیگ برتر والیبال
سازمان لیگ فدراسیون والیبال با صدور اطلاعیهای از تغییر زمان برگزاری مراسم قرعهکشی لیگ برتر مردان ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در اطلاعیه سازمان لیگ آمده است: با توجه به تعطیلی سهروزه فدراسیون و به منظور فراهم آوردن فرصت بیشتر برای تکمیل امور اداری، مالی و ثبت حداقل ۵۰ درصد قرارداد بازیکنان و کادر فنی باشگاهها، جلسه قرعهکشی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر مردان ایران ۱۴۰۴ که پیشتر قرار بود ساعت ۱۰ شنبه ۲۲ شهریور برگزار شود، به ساعت ۱۵ یکشنبه ۲۳ شهریور موکول شد.
از آنجا که این تغییر به منظور تسهیل در انجام فرآیندهای اداری و فراهم آوردن شرایط مناسبتر برای باشگاهها صورت گرفته است، خواهشمند است ضمن توجه به این تغییر، در موعد مقرر و با رعایت تمام جوانب مرتبط، در جلسه حضور به هم رسانید.