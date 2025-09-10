پخش زنده
کارنامه نهایی پذیرفتهشدگان آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» نیمهمتمرکز سال ۱۴۰۴ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ آزمون ورودی مقطع دکتری نیمهمتمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۴ دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی عصر روز پنجشنبه، دوم اسفند ماه ۱۴۰۳ با حضور حدود ۱۷۳ هزار و ۵۱۴ نفر برگزار شد.
در این آزمون از حدود ۱۷۳ هزار و ۵۱۴ نفر متقاضی شرکت کننده تعداد ۷۱ هزار و ۴۹۷ نفر در رشتههای روزانه و ۶۵ هزار و ۳۸۲ نفر در رشتههای غیر روزانه و در مجموع ۱۳۶ هزار و ۸۷۹ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند و بیش از ۴۸ هزار متقاضی برای مرحله ارزیابی تخصصی به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی حداقل برای یک کد رشته محل معرفی شده بودند.
اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D.» نیمهمتمرکز سال ۱۴۰۴ روز ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۴ منتشر شده است.
شرکت کنندگان در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمهمتمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۴ میتوانند از اینجا کارنامه خود را مشاهده کنند.
کارنامه نهایی حاوی اطلاعات لازم، نمره آزمون، نمره مصاحبه، حدنصاب نمره اعلام شده از سوی دانشگاه، رتبه متقاضی و آخرین رتبه پذیرفتهشده در هریک از کد رشته محلهای معرفی شده برای مصاحبه در سهمیه مربوطه است.
پذیرفته شدگان آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D.» نیمهمتمرکز سال ۱۴۰۴ باید توجه داشته باشند اگر هم در ردیف پذیرفتهشدگان یکی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و هم در ردیف پذیرفتهشدگان یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفتهاند، منحصراً میتوانند در یک کد رشته محل قبولی ثبتنام کنند و مجاز به ثبتنام در هر دو محل قبولی نیستند.
تمامی پذیرفتهشدگان باید به درگاه اطلاعرسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند.
در هر مرحله از ثبتنام و تحصیل، چنانچه مشخص شود متقاضی حقایق را کتمان کرده یا اطلاعات غلطی ارائه داده و واجد شرایط نیست، قبولی وی باطل شده و طبق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
تغییر گرایش و انتقال پذیرفتهشدگان دورههای دکتری «Ph.D.» امکانپذیر نیست. درخواستهای متقاضیان در این خصوص قابل بررسی نخواهد بود.