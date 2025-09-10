به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در روز‌های گذشته، افزایش قیمت مرغ در بازار‌های استان خبرساز شده است.

برخی از فروشندگان علت افزایش قیمت مرغ را، افزایش قیمت گوشت قرمز می‌دانند و می‌گویند: هر کیلو مرغ کشتار روز را ۱۳۸ هزار تومان خریداری و ۱۴۰ هزار تومان عرضه می‌کنند.

این محصول پرمصرف درحالی با قیمت یادشده عرضه می‌شود که قیمت آن برای مصرف کنندگان ۱۰۵ هزار تومان اعلام شده است.

مصرف کنندگان از عدم مدیریت قیمت و تغییر روزانه نرخ آن گلایه دارند.

در این شرایط فروشندگان قیمت مصوب را به صرفه نمی‌دانند و مصرف کنندگان نیز به دنبال ارزان‌ترین قیمت و منصف‌ترین فروشندگان می‌گردند.