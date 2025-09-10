به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مسؤل انجمن رزم آوران کشور گفت: این مسابقات در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به میزبانی شهرستان تکاب آذربایجان غربی در حال برگزاریست.

مجید رجایی افزود: بیش از ۱۵ استان با بیش از ۲۵۰ رزمی کار در این مسابقات حضوردارند و به رقابت خواهند پرداخت.

وی گفت: کیفیت مسابقات در حد خیلی خوبی است و میزبانی شهرستان تکاب هم در حد عالی برگزار می‌شود.

رییس اداره ورزش و جوانان تکاب نیز گفت:مسابقات با شرکت ۱۲ استان کشور در قالب ۳۰۰ ورزشکار به میزبانی تکاب برگزار می‌شود.

امانی افزود: تیم‌هایی از استان‌های تهران، خوزستان، کهکیلویه و بویر احمد، چهار محال و بختیاری، قم، گیلان، مازندران، اردبیل، زنجان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی در این مسابقات در حال رقابت برای کسب عنوان قهرمانی این مسابقات هستند.

رزم آوران نام یک ورزش رزمی ایرانی است که در آن مجموعه فنون و مهارتهای لازم برای نبرد به هر رزم آور آموزش داده می شود. این فنون چند بخش را شامل می شود یک بخش دفاع ها و ضربات دست و پا هستند که بدون گرفتن حریف انجام می شود .

در بخش دیگری , درگیری از نزدیک وجود دارد که با گرفتن بدن یا لباس حریف اجرای فن با کشش و پرتاب و قفل و بست مفاصل حریف صورت می گیرد مثل کشتی، و علاوه براین آموزش ها ، آموزش های کاربردی انواع سلاح های سرد ، آموزش های دفاع شخصی، آموزش بالادو که در واقع عبور سریع از موانع با افت و خیزها و حرکات آکروباتیک است از بخش های دیگر ورزش رزم آوران است که در مراحل مختلف آموزش داده می شوند .

ورزش رزم آوران در سال ۱۳۵۸ توسط استاد بزرگ مجید رجایی در ایران پایه گذاری گردید و در سال ۱۳۶۲ سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران این ورزش را به رسمیت شناخت .