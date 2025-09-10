همزمان با هزار و پانصدمین سالروز ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد(ص) و میلاد رئیس مذهب تشییع حضرت امام جعفر صادق(ع)، مراسم عمامه گذاری طلاب حوزه‌های علمیه قم در بیوت حضرات آیات مکارم شیرازی و فاضل لنکرانی برگزار شد.