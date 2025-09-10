به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم شاهنامه خوانی با حضور مردم و مسئولین توسط انجمن شاهنامه خوانان شهرستان آشتیان برگزار شد.

این محفلی است که صدای شاهنامه در آن طنین انداز شد و هدفش زنده نگهداشتن میراث ماندگار حکیم ابوالقاسم فردوسی است.

شاهنامه خوانی تنها روایت داستان نیست بلکه تداوم فرهنگی است که فردوسی برای ما به یادگار گذاشته است و پیوند نسل امروز با قهرمانان ملی ایران است که زبان فارسی را با بیان روایت‌های حماسی به یاد فردوسی پاس می دارد.

این همایش فرصتی برای آشنایی نسل جدید با هویت ایرانی و ارزش‌های جاودان زبان فارسی است.