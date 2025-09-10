دستگیری سارقان احشام در کلات
۴ متهم به سرقت احشام در کلات دستگیر و ۲۶ رأس دام سرقت شده کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان کلات گفت: در راستای تأمین امنیت عمومی و آسایش شهروندان، طرح تشدید مقابله با سرقت، مواد مخدر و قاچاق کالا طی روزهای اخیر در شهرستان کلات به اجرا درآمد.
سرهنگ صادق عیدی فرخانی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با بهره گیری از اقدامات فنی، رصد اطلاعاتی و تقویت گشت های خودرویی و موتوری، موفق به شناسایی و دستگیری ۴ متهم به سرقت احشام و کشف سه پرونده مرتبط شدند.
عیدی فرخانی گفت: در این عملیات ۲۶ رأس دام سبک مسروقه کشف و به مالباختگان تحویل شد.
وی اضافه کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.