به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ هم‌زمان با سالروز میلاد با سر سعادت محمد مصطفی (ص) و امام صادق (ع) صداوسیمای آذربایجان غربی ویژه‌برنامه ائویمیز را به روی آنتن برد. اجرای موسیقی زنده در استودیو، گزارش تصویری، ارتباط زنده با محل برگزاری جشن مردمی در مصلی ارومیه، گفت‌و‌گو با کارشناس برنامه، دف نوازی و مولودی‌خوانی از بخش‌های این برنامه شاد و مفرح بود.

در سالروز میلاد پر خیروبرکت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) ویژه‌برنامه ائویمیز به‌صورت زنده در صداوسیمای آذربایجان غربی تهیه و پخش شد. «از مکتب نبوی تا مکتب امام صادق (ع)» موضوع بخش نخست ویژه‌برنامه میلاد نور بود که ساناز رجب نژادیان، مجری برنامه با حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابوذر خدایی، کارشناس مذهبی به گفت‌و‌گو نشست.

ارتباط تصویری با محل برگزاری جشن مردمی در مصلی ارومیه از دیگر بخش‌های این ویژه‌برنامه بود.

حضور گروه دف نوازی و مولودی‌خوانی در استودیو یکی دیگر از بخش‌های شاد جشن میلاد بود که توسط هم استانی‌های سنی‌مذهب اجرا می‌شود. شاعران به نام استان از جمله مصطفی قلی‌زاده و ارشد ابراهیمی با حضور در استودیو در مدح رحمت العالمین و صادق آل طه به شعرخوانی پرداختند.

ویژه‌برنامه جشن میلاد به تهیه‌کنندگی بیتا کاروان ثانی، چهارشنبه ساعت ۱۰:۳۰ به مدت ۸۰ دقیقه به‌صورت زنده پخش شد.