نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از نیاز‌های مهم شهر، ایجاد مجموعه‌ای جامع در حوزه پزشکی و ساخت شهرک سلامت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس پاپی‌زاده در نشست بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری شهرداری در محل پروژه چند منظوره نیایش با حضور شهردار و اعضای شورای شهر دزفول ضمن قدردانی از پیگیری‌های شهرداری شهرستان در این حوزه، بر ضرورت اجرای طرح‌های آینده با نگاه جامع و بلندمدت تاکید کرد و اظهار داشت: سرمایه‌گذاری‌های شهری باید با هدف، برنامه ریزی دقیق و توجه به مسائل کلان از جمله مکان‌یابی و بار ترافیکی انجام شود. پروژه‌های آینده باید با چشم‌انداز ۵۰ تا ۱۰۰ سال آینده طراحی شوند تا برای نسل‌های بعدی نیز کارآمد باشند.

وی با اشاره به لزوم تسریع در تکمیل طرح‌های جاری افزود: امیدواریم طرح‌های فعلی، از جمله طرح چندمنظوره نیایش، هرچه سریع‌تر به سرانجام برسند تا مردم از خیر و برکت آن بهره‌مند شوند.

پاپی زاده همچنین بر ساخت شهرک سلامت در دزفول تاکید کرد و ادامه داد: یکی از نیاز‌های مهم شهر، ایجاد مجموعه‌ای جامع در حوزه پزشکی است که ضمن ارائه خدمات درمانی، بار ترافیکی کمتری ایجاد کند. این موضوع باید با دقت بررسی شود تا بهترین مکان برای اجرای چنین طرحی تعیین گردد.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طرح شهرک سلامت می‌تواند نقطه عطفی در توسعه خدمات درمانی و رفاهی دزفول باشد و لازم است مطالعات کامل در خصوص مکان یابی و نیاز سنجی آن انجام شود.