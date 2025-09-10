به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مهدی حداد اظهار کرد: جشنواره فاخر غذا‌های سنتی ارومیه، به‌مناسبت هفته وحدت و با حضور بانوان در فرهنگ‌سرای حضرت علی‌اکبر (ع) برگزار شد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه افزود: این جشنواره رویدادی فرهنگی و اجتماعی است که با مشارکت فرهنگ‌سرا‌های حضرت علی اکبر (ع)، هنر و اندیشه و به‌ابتکار سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه، طعمی از هویت و ذوق کدبانوی ارومیه‌ای را به نمایش گذاشت.

او گفت: در بخش رقابتی، پنج غذای سنتی با داوری تخصصی خانم چهره گشا، کارشناس تغذیه انتخاب و به صاحبان آثار جوایز نفیسی اهدا شد.