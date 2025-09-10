به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این زندانیان در اجرای پویش «به عشق پیامبر اکرم (ص) می‌بخشم»، با تلاش ستاد مردمی دیه، دستگاه قضایی، انجمن حمایت زندانیان بیرجند، مددکاران و مشارکت خیرین از زندان‌های استان آزاد شدند.

قاسمی، دادستان مرکز استان گفت: از دوسال گذشته تاکنون بیش از هزار خانواده زندانیان نیازمند در استان مورد حمایت و سرکشی قرار گرفته است.

عبدی، مدیر کل زندان‌های استان هم مبلغ کل بدهی این ۵۰ زندانی را ۷۳ میلیارد و ۴۷۴ میلیون تومان اعلام کرد که که با گذشت شاکیان، کمک جامعه خیرین و مردم استان، ستاددیه کشور و استان، انجمن حمایت زندانیان بیرجند، آورده خود زندانی و قبول اعسار از سوی مقامات قضایی تأمین شد.