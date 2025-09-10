به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ در رده خردسالان، مهسا قاسمی و تمنا نظری به عنوان نفرات برتر شناخته شدند.

در رده نونهالان نیز فاطمه موسوی، حلما موسوی، فاطمه حلما بنکدار، زینب تبریزی و هانا جواهری در جایگاه‌های نخست ایستادند.

رده نوجوانان با درخشش زینب شریعتی، ریحانه رضایی، فاطمه رضازاده و مهدیه فرهادی همراه بود.

در گروه جوانان، زینب خاوری، حدیث شجاعی، حنانه فیضی‌زاده و سپیده رفیعی عناوین برتر را کسب کردند.

همچنین در رده بزرگسالان، هانیه روزبهانی، سارا رنجبر، محدث ملک‌پور و فاطمه زهرا مهدی‌زاده به عنوان برترین‌ها معرفی شدند.