برترینهای مسابقات نینجوتسو بانوان استان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ در رده خردسالان، مهسا قاسمی و تمنا نظری به عنوان نفرات برتر شناخته شدند.
در رده نونهالان نیز فاطمه موسوی، حلما موسوی، فاطمه حلما بنکدار، زینب تبریزی و هانا جواهری در جایگاههای نخست ایستادند.
رده نوجوانان با درخشش زینب شریعتی، ریحانه رضایی، فاطمه رضازاده و مهدیه فرهادی همراه بود.
در گروه جوانان، زینب خاوری، حدیث شجاعی، حنانه فیضیزاده و سپیده رفیعی عناوین برتر را کسب کردند.
همچنین در رده بزرگسالان، هانیه روزبهانی، سارا رنجبر، محدث ملکپور و فاطمه زهرا مهدیزاده به عنوان برترینها معرفی شدند.