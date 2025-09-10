به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سردشت گفت: چهارمین جشنواره انگور سیاه این شهرستان با ۶۰ غرفه فعالیت خود را آغاز کرد.

احمد علی‌پور افزود: آیین افتتاحیه این جشنواره دیروز با استقبال بیش از چهار هزار نفر از بازدیدکنندگان برگزار و میزان استقبال برای روز‌های آخر هفته بیشتر هم خواهد شد.

علی‌پور اظهارکرد: در این جشنواره، انواع انگور به‌ویژه انگور سیاه سردشت و فرآورده‌های متنوع آن درکنار سوغات محلی و صنایع دستی منطقه در معرض دید علاقمندان قرارگرفته است.

وی، با بیان اینکه جشنواره تا ۲۱ شهریور ادامه خواهد داشت، گفت: یکی از اهداف اصلی برگزاری این رویداد، جذب سرمایه‌گذار در بخش صنایع تبدیلی انگور و تسهیل در صدور مجوز‌ها و ارائه تسهیلات بانکی به فعالان این حوزه است.

علی‌پور افزود: امسال پیش‌بینی می‌شود حدود ۴۰ هزار تُن انگور از سطح بیش از ۱۲ هزار هکتار تاکستان بارور این شهرستان برداشت شود که این میزان به دلیل سرمازدگی در مقایسه با پارسال حدود ۳۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی، با اشاره به اینکه ۹۰ درصد باغ‌های انگور سیاه سردشت به‌صورت دیم کشت می‌شود، تصریح کرد: میانگین برداشت انگور از هرهکتار از تاکستان‌های این شهرستان امسال به حدود هشت تُن کاهش یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سردشت اضافه کرد: این شهرستان به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید انگور سیاه در آذربایجان‌غربی و غرب کشور شناخته می‌شود و به دلیل شرایط خاص آب و هوایی و پرورش محصول بدون استفاده از کود و سم، انگور سیاه سردشت به صورت کاملاً ارگانیک و منحصر‌به‌فرد است.