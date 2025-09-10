به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسین امامی مدیرعامل شرکت آبفای خراسان رضوی در مراسم بهره برداری از این واحد، با اشاره به اهمیت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در حفظ محیط زیست و بهبود کیفیت آب‌های زیرزمینی اعلام کرد: این تصفیه خانه با ظرفیت ۵ هزارو ۷۰۰ متر مکعب در شبانه روز طی دو سال و صرف سه هزارو۶۰۰ میلیارد ریال اعتباراحداث شد.

امامی افزود: با بهره برداری از تصفیه‌خانه فاضلاب شماره ۲ تربت حیدریه ضمن افزایش ظرفیت تصفیه فاضلاب این شهر به ۱۸ هزارو ۵۰۰ متر مکعب در شبانه روز، شهرک ولیعصر و واحد‌های مسکن ملی و مهر نیز از تصفیه خانه شماره یک منفک و تحت پوشش تصفیه خانه شماره دو قرار قرار گرفتند.

وی از تصفیه خانه فاضلاب شماره دو به عنوان یکی از پروژه‌های مهم زیربنایی شهرستان تربت حیدریه نام برد که نقش بسزایی در بهبود شرایط بهداشتی و زیست محیطی منطقه ایفا خواهد کرد.

امامی ازاجرای ۳۲۰ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب در تربت حیدریه خبرداد و اظهار داشت: ۴۲ هزار مشترک از خدمات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در این شهر برخودارند و اجرای ۸۰ کیلومترشبکه باقیمانده هم دردستورکار قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: با اجرای طرح فاضلاب تربت حیدریه برای جبران بخشی از کم آبی ناشی از خشکسالی، شماری از طرح‌های مهم استان همچون فولاد و نیروگاه تربت حیدریه راه اندازی و حتی چشم انداز توسعه‌ای خود را بر مبنای توانمندی طرح فاضلاب این شهرستان و تامین نیاز آبی خود ترسیم کرده‌اند.