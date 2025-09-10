پخش زنده
امروز: -
ششمین همایش ملی آزادگان اردوگاه تکریت ۱۲، با حضور ۳۰۰ نفر از آزادگان این اردوگاه در دانشگاه شهید مهاجر اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان در این مراسم با بان اینکه آزادگان اردوگاه تکریت ۱۲، نماد صبوری و عزت در تاریکترین سالهای تاریخ انقلاب هستند گفت: نقش آنها در پاسداری از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور، انکارناپذیر است و خاطرات آنان کتابهایی زنده و مملو از درس زندگی برای نسل امروز و آیندهاند.
دبیر ششمین همایش ملی آزادگان اردوگاه تکریت ۱۲ با بیان اینکه با تصمیم حزب بعث عراق اسامی اسرای بعد از سال ۶۵ در صلیب سرخ جهانی به ثبت نرسید گفت: سرنوشت این رزمندگان به صورت مفقود الاثر بود که دو روز مانده به آزادی اسرا اسامی این رزمندگان به ثبت رسید.
سید عباس شیرانی با اشاره به وجود ۳ هزار ۴۶۰ آزاده در استان اصفهان افزود: اسامی بیشتر از نیمی از اسرای اصفهانی به ثبت صلیب سرخ جهانی نرسیده بود.
وی هدف اصلی از این همایش را تجدید خاطرات و تجدید میثاق با ولایت برشمرد و گفت: این همایش به مدت ۲ روز به میزبانی دانشگاه فنی شهید مهاجر اصفهان برگزار شد.
تکریت ۱۲ دومین اردوگاه اختصاصیافته به اسرای مفقودین بود و صلیب سرخ از وجود چنین اردوگاهی در داخل خاک عراق اطلاعی نداشت. این اردوگاه در اوایل ۱۳۶۷ تأسیس شد
اردوگاه از خارج، شبیه چهار ردیف ساختمان بلوکسیمانی بود که با فاصله ۲۰ متر از یکدیگر قرار داشتند.