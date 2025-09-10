پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، با حضور استاندار گیلان , فرماندهقرارگاه محرومیت زدائی و جهادی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ۳ طرح عمرانی محرومیت زدائی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در بخش سردار جنگل فومن افتتاح شد.
این طرحها شامل مجتمع آبرسانی روستای کاسی سرا، آسفالت یک کیلومتر راه در روستا لیشه کو و ساخت مسجد این روستا است که ۴۳ میلیارد تومان از اعتبار قرارگاه محرومیت زدائی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای آنها هزینه شد.
با بهره برداری از این طرحها بیش از ۵۰۰ خانوار از اهالی این روستاها از مزایای آنها بهرهمند شدند.
هادی حق شناس استاندار گیلان در آئین بهره برداری از این طرحها با قدردانی از زحمات ارتش گفت: ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنار ماموریتهای اصلی خود که همانا ایجاد امنیت پایدار در کشور است با ایجاد قرار گاه محرومیت زدائی و بسیج سازندگی خدمات ارزشمندی را در راستای عمران و آبادانی و محرومیت زدائی انجام میدهند که جای قدردانی دارد.
فرماندهقرارگاه محرومیت زدائی و جهادی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در این مراسم گفت:ارتش مردمی جمهوری اسلامی امروز با اقتدار آمادگی کامل تحت رهبری ولایت فقیه از تمامیت ارضی کشور در مقابل تجاوزات دشمنان دفاع میکند و اجازه تعرض به خاک مقدس میهن اسلامی را به هیچ متجاوزی نخواهد داد.
امیر سرتیپ خلبان ولی رحمانی محرومیت زدائی را یکی دیگر از ماموریتهای ارتش دانست و افزود: ارتش مردمی افتخار دارد که در کنار ایجاد امنیت با قرار گاه محرومیت زدائی خود با اجرای طرحهای عمرانی مختلف به مردم در سراسر کشور به ویژه مناطق کم برخوردار خدمت رسانی میکند.