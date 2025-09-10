به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هاشم خنفری با بیان اینکه اجرای طرح‌های بهسازی معابر روستایی در شهرستان شادگان تسریع شود، اظهار کرد: بهسازی و آسفالت جاده‌های روستایی یکی از اولویت‌های جدی در حوزه عمرانی است که تحقق آن می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و کاهش مشکلات تردد ایفا کند.

وی ضمن تاکید بر لزوم حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی در این زمینه، پیشنهاد تخصیص قیر تهاتری برای روستا‌های شهرستان را مطرح کرد و خواستار همکاری ویژه بنیاد مسکن برای تسریع در این روند شد.

خنفری با بیان اینکه تلاش نمایندگان مجلس تأمین اعتبار‌های بیشتر برای تداوم طرح‌های توسعه‌ای در مناطق روستایی است، ادامه داد: توسعه زیرساخت‌ها در روستا‌ها ضامن ماندگاری جمعیت، افزایش رفاه همگانی و کاهش مهاجرت به شهر‌ها خواهد بود.

مدارس شادگان نیازمند تجهیزات و امکانات هستند

نماینده مردم شادگان اضافه کرد: فضا‌های آموزشی شهرستان به‌ویژه در مناطق محروم و روستایی با مشکلات جدی روبه‌رو است، برخی مدارس در ساختمان‌های فرسوده فعالیت می‌کنند و برخی دیگر از تراکم بالای دانش‌آموزی رنج می‌برند. این شرایط زیبنده دانش‌آموزان ما نیست و انتظار داریم وزارت آموزش و پرورش در تأمین و بازسازی فضا‌های آموزشی، نگاه ویژه‌ای به شهرستان داشته باشد.

وی به تجهیز کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های مدارس پرداخت و بیان داشت: امروز آموزش صرفاً در کلاس درس خلاصه نمی‌شود، دانش‌آموزان باید مهارت‌آموزی کنند و این امر بدون کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های استاندارد امکان‌پذیر نیست. متأسفانه بسیاری از مدارس شادگان از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی محروم هستند و این مساله آینده آموزشی منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.

خنفری یکی دیگر از مشکلات مهم شهرستان را کمبود معلم دانست و تصریح کرد: معلم رکن اصلی آموزش است، اگر کلاس‌ها بدون معلم اداره شود یا از نیرو‌های غیرمتخصص استفاده شود، کیفیت آموزش به شدت افت خواهد کرد. ما انتظار داریم وزارتخانه در توزیع عادلانه معلمان، شهرستان شادگان را در اولویت قرار دهد.

وی همچنین به موضوعاتی نظیر توجه به رفاه فرهنگیان، تجهیز مدارس، وسایل نقلیه، هوشمندسازی مدارس و حمایت از دانش‌آموزان نیازمند اشاره و بر لزوم نگاه جامع به آموزش و پرورش شهرستان شادگان تأکید کرد.