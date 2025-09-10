رئیس اداره بندر و دریانوردی شادگان گفت: از ابتدای امسال تاکنون واردات و صادرات ۱۸ هزار تن کالا در بندر شادگان ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی سکرانی با اشاره به ظرفیت بسیار بالای بندر شادگان برای انجام فرآیند صادرات کالا به کشور‌های همسایه اظهار کرد: ۵ هزار و ۵۰۰ تن کالا از این بندر شامل سنگ، سرامیک، کاه از ابتدای سال به کشور‌های حاشیه خلیج فارس صادر شد که رشد ۱۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن کالا در این بندر تخلیه شده است، افزود: عملیات تخلیه بارگیری از ابتدای سال ۵ درصد نسبت مدت مشابه سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد.

سکرانی بیان داشت: لوازم یدکی خودرو، پارچه، ابزار آلات صنعتی و ساختمانی از جمله کالا‌های وارداتی به بندر شادگان هستند.

رئیس اداره بندر و دریانوردی شادگان اضافه کرد: عمده صادرات و واردات در بندر شادگان با کشور‌های حوزه خلیج فارس از جمله کشور امارات و کویت انجام شده است.

بندر شادگان به عنوان هفتمین بندر تجاری خوزستان دارای۲ پست اسکله از نوع شمع و عرشه بتنی به طول ١٠٣ متر و عرض ١٢ متر و ۲ پل دسترسی است.

این بندر محلی با عمق اسکله حداقل ۵.۵ متر در شرایط جزر و ظرفیت پذیرش شناور‌های زیر پنج هزار تن، ظرفیت تخلیه و بارگیری حدود ١٠٠ هزار تن کالا در سال را دارد.

این بندر در رونق کسب و کار و تجارت در شهرستان شادگان از اهمیت اقتصادی ویژه‌ای برخوردار است.

شادگان در فاصله ۷۰ کیلومتری اهواز مرکز استان خورستان واقع است.