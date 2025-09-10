به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ این کنگره ۳ روزه، با برگزاری سمینار یک روزه هوش مصنوعی در رادیولوژی اطفال، از تشخیص تا مداخله و سمینار پیشگیری و کنترل عفونت‌های بیمارستانی در کودکان؛ آموزش و کنترل در مسیر ارتقای سلامت کودک و کارگاه‌های تخصصی همراه است.

به گفته دکتر رضایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران؛ در این کنگره آخرین دستاورد‌های علم اطفال با محوریت هوش مصنوعی به اشتراک گذاشته می‌شود.