سخنگوی وزارت امور خارجه چین حمله اسرائیل به دوحه، پایتخت قطر برای هدف قرار دادن رهبران حماس را بهشدت محکوم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، لین جیان گفت: چین حملات دیروز اسرائیل به دوحه، پایتخت قطر را به شدت محکوم میکند و قاطعانه مخالف اقدامات اسرائیل در نقض حق حاکمیت و امنیت قطر است.
این سخنگوی وزارت امور خارجه چین افزود: ما عمیقاً نگران تشدید تنشها در منطقه پس از این حمله هستیم و از اقدامات طرفهای مربوط در تخریب مذاکرات آتش بس غزه ابراز نارضایتی میکنیم. لین جیان تاکید کرد: قدرت نمیتواند صلح را برای خاورمیانه به ارمغان آورد، گفتوگو و مذاکره راهکار اساسی است. در حال حاضر، درگیریهای غزه نزدیک به دو سال به طول انجامیده است. چین شدیداً از همه طرفها، به ویژه اسرائیل درخواست میکند تا برای خاتمه جنگ و از سرگیری مذاکرات، تلاشهای کند و نه برعکس.