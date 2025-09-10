فرمانده کل انتظامی کشور:
امنیت کامل در مرزهای کشور برقرار است
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: با حضور مقتدرانه پلیس، امنیت در کشور و به ویژه در سراسر مرزهای ایران اسلامی برقرار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در همایش نکوداشت اسوه های ایثار، شهدای اقتدار و امنیت فراجا در مشهد گفت: در جنگ ۱۲ روزه، شنیع ترین افرادِ رژیم بی رحم و کودک کش رژیم صهیونیستی در برابر ایران اسلامی قرار گرفتند.
سردار سرتیپ احمدرضا رادان با تاکید بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد شهدا افزود: باید با صبر و بردباری، مسیر شهدا را نورانی کنیم و نشان یاور شهید بودن را پرجلا و نورانی سازیم.
سردار رادان اظهار داشت: امروز ما تکالیف سنگینی داریم که خدمت به خانواده معظم شهدا و تربیت و پرورش صحیح فرزندان و یادگاران این شهدای عزیز از جمله این تکالیف است.
وی تصریح کرد: امروزه با تلاش همرزمان و حضور مقتدرانه پلیس، امنیت در کشور عزیزمان و به ویژه در سراسر مرزهای ایران اسلامی برقرار است.
آیین نکوداشت اسوه های ایثار به همت مرکز امور ایثارگران معاونت نیروی انسانی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با حضور ۲۲۷ نفر از خانواده ۶۴ شهید جنگ ۱۲ روزه فراجا در مشهد برگزار شد.
