فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: با حضور مقتدرانه پلیس، امنیت در کشور و به ویژه در سراسر مرز‌های ایران اسلامی برقرار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در همایش نکوداشت اسوه های ایثار، شهدای اقتدار و امنیت فراجا در مشهد گفت: در جنگ ۱۲ روزه، شنیع‌ ترین افرادِ رژیم بی‌ رحم و کودک کش رژیم صهیونیستی در برابر ایران اسلامی قرار گرفتند.

سردار سرتیپ احمدرضا رادان با تاکید بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد شهدا افزود: باید با صبر و بردباری، مسیر شهدا را نورانی کنیم و نشان یاور شهید بودن را پرجلا و نورانی سازیم.