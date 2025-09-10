پخش زنده
رئیس پلیس راه گیلان خبرداد : در ۴۸ ساعت گذشته ۲۱۸ هزار خودرو وارد گیلان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس پلیس راه گیلان دقایقی قبل در گفتگوی تلفنی با خبرنگار صدا وسیما با اشاره اینکه در ۴۸ ساعت گذشته ۲۱۸ هزار خودرو وارد گیلان شد گفت: این حجم از مسافر در مقایسه با سال گذشته کم سابقه است.
سرهنگ جاور صفاری افزود: با توجه به ایام تعطیلات، تردد خودروها در جادههای گیلان، به ویژه ۲ محور اصلی رشت – قزوین و آستارا – اردبیل پرحجم و شلوغ است.
وی با بیان اینکه پیش بینی میشود حجم ترافیک تا ساعات آینده در جادههای استان افزایش یابد، از رانندگان خواست قوانین و سرعت مجاز را رعایت کنند.
رئیس پلیس راه گیلان همچنین از تداوم اعمال محدودیتهای ترافیکی در جادههای گیلان خبر داد و گفت: تردد کامیونها و تریلرها به جز حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی، تا ساعت ۲۴ امشب ۱۹ شهریور، در جادههای رشت – قزوین و آستارا اردبیل ممنوع است.