معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی: امسال بیش از نیمی از دانش آموزان استان مرکزی در رشته های فنی و حرفه ای تحصیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اسماعیل ارتگلی فراهانی گفت: تلاش سامانه آموزشی کشور این است که ۵۰ درصد سهم آموزش نظری و ۵۰ درصد هم سهم آموزش فنی و حرفه‌ای و کار و دانش باشد.

او افزود: در استان مرکزی هم در سال گذشته بیش از ۴۹ درصد از آموزش سهم فنی و حرفه‌ای و کار و دانش و بقیه هم سهم رشته های نظری بوده است.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی ادامه داد: امسال بر اساس تفاهم نامه با وزارتخانه و شرایط آمایشی سرزمینی استان مرکزی سهم این استان در رشته های فنی و حرفه ای افزایش یافت و به بیش از ۵۳ درصد رسید.

ارتگلی فراهانی افزود: حدود ۲۰ هزار دانش آموز پایه دهم داریم که بر اساس پیش بینی‌ها باید بیش از ۱۰ هزار دانش آموز به سمت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش سوق داده شوند.