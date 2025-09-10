پخش زنده
شبکه نمایش فیلم سینمایی «راه افتخار»، محصول ۲۰۲۴ کانادا را روی آنتن میبرد؛ اثری درام و تحسینشده که با روایتی انسانی و متفاوت، جایگاه ویژهای در میان دوستداران سینما یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «راه افتخار» به کارگردانی شلی نیرو، پنج شنبه ۲۰ شهریور ساعت ۲۳ روانه آنتن میشود.
این فیلم به روایت داستانی از زندگی لیلیان دایک، پزشک و سناتور کانادایی، میپردازد.
داستان فیلم درباره دختری جوان به نام ایوت وونگ است که در دهه ۱۹۶۰ در ساسکاچوان زندگی میکند تلاش میکند جایگاه خود را در جامعه پیدا کند.
بازیگرانی همچون سرالیس مک آرتور، استار اسلید، ویولا بووه و... در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم سینمایی «راه افتخار» در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شده و شبکه نمایش سیما برای مخاطبان خود آن را پخش خواهد کرد. فیلم «راه افتخار» پنج شنبه شب ساعت ۲۳ پخش میشود و بازپخش آن روز جمعه ۲۱ شهریور ساعت ۷ و ۱۵ خواهد بود.