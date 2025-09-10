به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امام جمعه میاندوآب در این مراسم با اشاره به هفته وحدت، گفت: وحدت و اتحاد امت اسلامی؛ حیاتی‌ترین راهبرد قرآن، ائمه معصومین (ع) و دین برای عزت جهان اسلام است.

حجت‌الاسلام حمید حسن زاده با بیان اینکه از موضوعات پراهمیت و اساسی در حفظ عزت، اقتدار و عظمت جهان اسلام، مسئله «وحدت اسلامی» است، افزود: باید امت اسلامی؛ امت واحده شده و وحدت و اتحاد را حفظ و تقویت کنند و این آرمان بلند ریشه در تعالیم ناب اسلامی دارد، فرمانی متقن الهی است که پشتوانه‌های محکم از آیات قرآن کریم و سنت اولیای دین (ع) دارد.

وی تصریح کرد: حاکمان کشور‌های اسلامی باید برای تشکیل امت اسلامی قدم برداشته تا بتوانند در مقابل فرعونیان و نمرود زمان بایستند.

فرماندار میاندوآب نیز در این مراسم با بیان اینکه هرکس ندای تفرقه و اختلاف سر دهد؛ به خطا می‌رود، تصریح کرد: هر کس در هرکجا باعث تفرقه شود بر خلاف دستورات دین و قرآن حرکت می‌کند.

امیر تیموری با تأکید بر اینکه باید مشترکات را تقویت کرد، اظهار کرد: در شرایط کنونی جهان اسلام که با چالش‌ها و تهدید‌های متعددی از جمله استکبار جهانی، افراطی‌گری و توطئه تفرقه‌افکنی مواجه است، بازخوانی این اصل اصیل بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد.

وی گفت: باید به دستورات دین و قرآن عمل کرد و از هرگونه اقدامی که در راستای تفرقه بوده و آب به آسیاب دشمن می‌ریزد؛ خودداری کرد.