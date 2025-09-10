پایان مسابقات فوتسال زیر ۱۹ سال کشور در تنکابن
مسابقات فوتسال بانوان زیر ۱۹ سال کشور با قهرمانی خراسان رضوی در تنکابن پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مسابقات فوتسال بانوان زیر ۱۹ سال کشور با حضور تیمهای گیلان، خراسانهای رضوی و شمالی، اردبیل، بوئینزهرا و تنکابن از مازندران در سالن ورزشی امام رضا (ع) تنکابن برگزار شد.
این رقابتها در ۵ گروه و با هدف شناسایی استعدادها و معرفی چهرههای برتر برای حضور در سطح کشوری برگزار شد.
در پایان هیئتهای فوتسال، خراسان رضوی، تنکابن و گیلان به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.