به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مسابقات فوتسال بانوان زیر ۱۹ سال کشور با حضور تیم‌های گیلان، خراسان‌های رضوی و شمالی، اردبیل، بوئین‌زهرا و تنکابن از مازندران در سالن ورزشی امام رضا (ع) تنکابن برگزار شد.

این رقابت‌ها در ۵ گروه و با هدف شناسایی استعداد‌ها و معرفی چهره‌های برتر برای حضور در سطح کشوری برگزار شد.

در پایان هیئت‌های فوتسال، خراسان رضوی، تنکابن و گیلان به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.