خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ سرهنگ ابوالفضل کهزادی رئیس پلیس راه استان ایلام اظهار داشت: ماموران پلیس راه محور ایلام _ اسلام آباد حین کنترل تخلفات رانندگی، یکدستگاه خودرو را بعلت ارتکاب تخلف متوقف که پس از استعلام وضعیت خلافی مشخص شد خودرو دارای ۱۶۰ میلیون ریال خلافی می‌باشد.

وی اضافه کرد: خودرو‌های دارای خلافی بالای مبلغ پنجاه میلیون ریال که سابقه دستور توقیف در سامانه اجرائیات داشته باشند، متوقف و به پارکینگ دلالت داده می‌شوند.