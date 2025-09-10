پخش زنده
سریال«یزدان» با روایت داستانهای اجتماعی و مستند «حلوا» از شبکه های تماشا و مستند تقدیم علاقه مندان می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سریال «یزدان» به کارگردانی منوچهر هادی و بازی پژمان بازغی، هر روز ساعت ۱۷ از شبکه تماشا پخش میشود.
سریال در عین داشتن یک خط داستانی واحد، در هر قسمت به داستان اجتماعی منحصر به فردی پیرامون یک مامور شهرداری به نام «عماد» با بازی پژمان بازغی میپردازد که در سطح شهر اتفاق میافتد.
پژمان بازغی، لعیا زنگنه، سیما تیرانداز، دارا حیایی، فاطیما بهارمست، کوروش ثنائی، علیرضا خمسه، جعفر دهقان و حمید گودرزی شماری از بازیگران اصلی «یزدان» هستند.
همچنین بازپخش آن در ساعتهای ۲ بامداد و ۹ صبح روز بعد از پخش اصلی روی آنتن خواهد رفت.
مستند «حلوا»
مستند «حلوا» به تهیهکنندگی و کارگردانی ابوالفضل دهقانیزاده، چهارشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۱۹ از شبکه مستند سیما پخش میشود.
این اثر به بررسی صنایع ارده و فرآیند تولید حلوا ارده در شهر اردکان یزد میپردازد و نگاهی مستند به یکی از شاخصترین محصولات سنتی و صنعتی این منطقه دارد.
تکرار مستند «حلوا» روز بعد، پنجشنبه ۲۰ شهریور، ساعت ۱۵ از همین شبکه خواهد بود.