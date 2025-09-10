تأمین سوخت دیزل ژنراتور‌ها در ساعات قطعی برق و اوج مصرف

سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ایلام از تأمین سوخت دیزل ژنراتور بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی، صنعتی، شرکت‌های فعال در طرح ها، ادارات، ارگان‌ها و بیمارستان‌ها در ساعات قطعی برق و اوج مصرف خبر داد.