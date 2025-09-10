تأمین سوخت دیزل ژنراتورها در ساعات قطعی برق و اوج مصرف
سرپرست شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ایلام از تأمین سوخت دیزل ژنراتور بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی، صنعتی، شرکتهای فعال در طرح ها، ادارات، ارگانها و بیمارستانها در ساعات قطعی برق و اوج مصرف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «شجاعت احدی» سرپرست شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ایلام اظهار داشت: از ابتدای سالجاری سوخت ذخیره برای استفاده دیزل ژنراتورهای واحدهای تولیدی، صنعتی، شرکتهای فعال در طرح ها، ادارات، ارگانها و بیمارستانها در شرایط قطعی یا اوج مصرف تحویل شده است.
وی با اشاره به تأمین سوخت بیش از ۱۰۰ واحد در استان، تصریح کرد: در همین راستا جلسات هماهنگی با حضور کارشناسان شرکت توزیع برق استان بمنظور فرآیند تشکیل پرونده برای دیزل ژنراتورها و نصب کنتور برق برای تعیین برق تولیدی دیزل ژنراتور انجام گرفته است.