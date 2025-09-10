پخش زنده
والدین دانش آموزان تا ۲۵ شهریور برای خرید پوشاک مدارس مهلت دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ رضا شهسواری رییس انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش قم با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با مدیران مدارس گفت: ۶۵ تولیدی لباس فرم دانشآموزی توسط اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک استان و با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت به ما معرفی شده و در سامانه اختصاصی آموزش و پرورش ثبت شدهاند.
کیفیت پایین پوشاک و قیمت بالا از مهمترین دغدغههایی بود که والدین با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای قم مطرح کردند.