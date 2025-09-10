



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: این طرح در مزرعه‌ای به مساحت ۱۵ هکتار در دشت شلمزار برگزار و به مراحل کاشت، داشت و برداشت، روش‌های مختلف آبیاری و تغذیه و نحوه مبارزه با علف‌های هرز، آفات و بیماری‌ها پرداخته شد.

عسگر قنبری افزود: افزایش آگاهی شرکت‌کنندگان در زمینه تولید چغندرقند با توجه به اهمیت تولید گیاهان قندی به منظور خودکفایی کشور در تولید شکراز اهداف این برنامه بود.

شلمزار مرکز شهرستان کیار در فاصله ۹۵ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.