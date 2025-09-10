نور قهرمان گروه نخست هندبال ساحلی نوجوانان کشور
تیم کاسپین نور قهرمان گروه نخست هندبال ساحلی نوجوانان کشور و انتخابی تیم ملی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مسابقات هندبال ساحلی گروه اول نوجوانان کشور با شرکت ۵ تیم خراسان جنوبی، هیات هندبال ارومیه، گیلان، هیات هندبال نوشهر و کاسپین نور به مدت ۳ روز در ساحل سیترا نوشهر برگزار شد.
در دیدار نهایی این مسابقات تیم کاسپین نور با نتیجه ۲ بر ۱ آریا تله کام آیسک را شکست داد و قهرمان شد.
در دیدار ردهبندی نیز هیات هندبال نوشهر دیگر نماینده مازندران با حساب ۲ بر صفر بر هیات هندبال ارومیه غلبه کرد و سوم شد.