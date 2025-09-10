به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این جلسه که در محل جدید اتاق جلسات فرمانداری باروق به ریاست دکتر مریم مسرت فرماندار شهرستان باروق و روسای ادارات برگزار شد، راهکار‌های مناسب برای هرچه بهتر برگزار شدن برنامه‌های هفته دفاع مقدس در باروق بررسی و ارائه شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا کبیری امام جمعه محترم شهرستان باروق و مریم مسرت فرماندار باروق و سرهنگ حبیبی فرمانده سپاه شهرستان باروق در این جلسه با تبریک هفته وحدت و فرارسیدن هفته دفاع مقدس برای هرچه بهتر و باشکوه‌تر برگزار شدن برنامه‌های هفته دفاع مقدس در سطح شهرستان تاکید کردند.

غبارروبی مزار شهدا -دیدار با خانواده معظم شهدا -برگزاری یادواره‌های شهدا -تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس -اجرای مسابقات ورزشی و توزیع بسته‌های حمایتی بخشی از برنامه‌های است که در هفته دفاع مقدس در باروق برگزار خواهد شد.