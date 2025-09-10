به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش استان در نشست با مسئولان دانشگاه بیرجند گفت: این مجموعه از ابتدای مهر پذیرای دانش‌آموزان خواهد بود و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاه بیرجند به‌عنوان الگویی نوین در آموزش متوسطه فعالیت خواهد کرد.

مرتضوی، ارتقای سطح کیفیت آموزشی و تحقق عدالت آموزشی در استان را از اهداف راه اندازی این دبیرستان دانشگاه برشمرد و افزود: در این مدرسه شرایطی فراهم خواهد شد که دانش‌آموزان علاوه بر آموزش‌های رسمی از امکانات پژوهشی، آزمایشگاهی و رفاهی دانشگاه بیرجند نیز بهره‌مند شوند و حتی در برخی حوزه‌ها از ظرفیت علمی اساتید دانشگاه استفاده کنند.

وی گفت: دبیرستان دانشگاه بیرجند به‌عنوان یکی از مدارس شاخص شهر بیرجند فعالیت خواهد کرد و امکاناتی نظیر سرویس ایاب و ذهاب نیز برای رفاه دانش‌آموزان در نظر گرفته شده است.