به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان گفت: این پرندگان از خانواده گیلانشاه بال‌سفید، سلیم شنی بزرگ، گیلانشاه حنایی، تلیله دم‌سفید و خوتکای معمولی هستند.

محسن کریمی افزود: شرایط زیستگاهی مطلوب در تالاب گندمان، بستر مناسبی را برای استراحت پرندگان مهاجر فراهم کرده است.

تالاب گندمان در لیست ۱۰ تالاب برتر پرنده نگری ایران قرار دارد و در دفتر بین‌المللی تحقیقات پرندگان آبزی لندن ثبت گشته است.