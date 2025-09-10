پخش زنده
نخستین گروه از پرندگان مهاجر زمستانگذران به تالاب بین المللی گندمان در استان چهارمحال و بختیاری مهاجرت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان گفت: این پرندگان از خانواده گیلانشاه بالسفید، سلیم شنی بزرگ، گیلانشاه حنایی، تلیله دمسفید و خوتکای معمولی هستند.
محسن کریمی افزود: شرایط زیستگاهی مطلوب در تالاب گندمان، بستر مناسبی را برای استراحت پرندگان مهاجر فراهم کرده است.
تالاب گندمان در لیست ۱۰ تالاب برتر پرنده نگری ایران قرار دارد و در دفتر بینالمللی تحقیقات پرندگان آبزی لندن ثبت گشته است.