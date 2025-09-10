همزمان با سفر وزیر نیرو به خراسان رضوی، چهار طرح صنعت آب، برق و فاضلاب در تربت حیدریه و مه‌ولات امروز افتتاح و کلنگ‌زنی شد.

افتتاح و کلنگ زنی ۴ طرح آب و برق تربت حیدریه با حضور وزیر نیرو

افتتاح و کلنگ زنی ۴ طرح آب و برق تربت حیدریه با حضور وزیر نیرو

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سه طرح شامل افزایش ظرفیت نیروگاه تربت حیدریه به میزان ۳۰ مگاوات، ساخت تصفیه‌خانه فاضلاب شماره ۲ و ارتقای توان تأمین آب این شهر با سرمایه‌گذاری جمعاً ۵۶۰ میلیارد تومان اجرا شده و آغاز ساخت نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی مه‌ولات نیز با سرمایه ۶۲۰۰ میلیارد تومان کلید خورد.

تصفیه‌خانه فاضلاب تربت حیدریه با ظرفیت ۵۷۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز طی ۲۰ ماه و با اعتبار ۳۵۰ میلیارد تومان ساخته شده و پساب آن استاندارد و مناسب استفاده صنعتی است.

طرح ارتقای سامانه آبرسانی شامل حفاری و تجهیز ۷ حلقه چاه و ایجاد مخزن ۵ هزار مترمکعبی با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان، شبکه توزیع آب را بهبود داده و با مدیریت مصرف، تابستان امسال بدون مشکل تأمین آب سپری شد.

بهره برداری از ۲۷۰ طرح آب و برق کشور تا پایان سال

عباس علی‌آبادی امروز در مراسم افتتاح تصفیه خانه شماره ۲ شهرستان تربت حیدریه گفت: در دولت چهاردهم تاکنون ۱۶۰ طرح به ارزش بیش از ۱۰۰ همت در بخش‌های مختلف آب و برق و انرژی‌های تجدیدپذیر به بهره‌برداری رسیده است و در همین راستا روز گذشته نیز ۱۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی به بهره برداری رسید.

وی تاکید کرد: به تدریج میزان افتتاح نیروگاه‌های خورشیدی از هر هفته ۱۰۰ مگاوات به ۱۵۰ تا ۲۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت و تا پایان سال ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی افتتاح خواهد شد.

وزیر نیرو با اشاره به کلنگ‌زنی پروژه ۲۰۰ مگاواتی در تربت حیدریه افزود: تلاش می‌کنيم تا از ظرفیت‌هایی که زودتر وارد مدار می‌شوند استفاده کنیم.

وی با اشاره به اولویت تولید در توزیع در افتتاح طرحها گفت: در این مورد نیازمندی کمتری به خط و شبکه و پست وجود دارد. برهمین اساس توانستیم رکورد‌هایی بهره‌برداری از این طرحها را به کمتر از ۲ ماه و یا یک ماه و نیم برسانیم.

علی‌آبادی تاکید کرد: در بیش از هزار نقطه کشور طرح‌های مربوط به نیروگاه خورشیدی در حال افتتاح هستند و این برای ما افتخار بزرگی است.

وی بیان کرد: بیش از ۲۷۰ طرح به ارزش ۴۱۰ هزار همت نیز در حوزه آب و برق تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید و عملیات اجرایی ۲۶۰ طرح به ارزش ۲۵۰ همت نیز تمام شده است که این موارد به این طرح‌ها افزوده خواهند شد.

افزایش ۳۰ مگاواتی توان تولید برق نیروگاه تربت‌حیدریه

براساس این گزارش، افزایش ظرفیت تولید برق منطقه و کمک به پایداری شبکه، پاسخ به نیاز روزافزون رشد مصرف برق منطقه، اشتغال‌زایی و استفاده از حداکثر توان مهندسی داخل کشور از جمله اهداف اجرای سامانه خنک‌کاری هوای ورودی توربین به روی دو واحد گازی نیروگاه راشد تربت‌حیدریه بوده است.

این طرح با حجم سرمایه‌گذاری ۹۰ میلیارد تومان جهت افزایش تولید و راندمان بخش نیروگاهی برای پیک مصرف برق تابستان نصب و راه‌اندازی شده و این میزان افزایش توان تولید معادل تامین برق ۳۰ هزار مشترک خانگی است.

براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته برای پیک تابستان امسال بالغ بر ۶۷۰ مگاوات پروژه ارتقای توان تولید برق واحدهای گازی نیروگاهی به روش خنک‌کاری هوای ورودی(مدیا)، ارتقای اساسی توربین گازی و ارتقای سامانه کنترل اجرایی شده است.