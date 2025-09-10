تیم ملی والیبال کشورمان در آخرین دیدار دوستانه خود در پنج‌گانه تدارکاتی قبل از آغاز رقابت‌های قهرمانی مردان جهان، آلمان را شکست داد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۱ شهریور تا ۶ مهر با ۶۶ دیدار در مانیل پیگیری خواهد شد.

تیم ملی والیبال ایران که در گروه نخست این رقابت‌ها با تیم‌های مصر، تونس و فیلیپینِ میزبان همگروه است، امروز در دیداری دوستانه و تدارکاتی به مصاف آلمان رفت.

شاگردان روبرتو پیاتزا در این مسابقه که از ابتدا با توافق سرمربیان قرار شد در پنج ست پیگیری شود، سه بر دو به پیروزی رسیدند.

مردان والیبال ایران در ست نخست عملکرد برتری در میدان داشتند و ۲۵ بر ۲۰ حریف اروپایی خود را شکست دادند، اما ژرمن‌ها در ست دوم با همین امتیاز به پیروزی رسیدند تا از نظر ست شماری دو تیم یک بر یک شوند.

ست سوم این دیدار نیز ۲۵ بر ۲۳ به سود شاگردان پیاتزا به پایان رسید تا آلمان با چالش جدی در این مسابقه رو‌به‌رو شود، اما در ادامه تیم آلمان موفق به شکست ایران در ست چهارم با امتیاز ۲۶ بر ۲۴ شد تا رقابت دو تیم در ست پنجم پیگیری شود.

نتیجه ست پنجم این دیدار تدارکاتی و دوستانه ۱۵ بر ۱۲ به سود تیم ایران شد تا مردان والیبال کشورمان آخرین گام از پنجگانه تدارکاتی را نیز با برد سپری کرده باشند. پنج امتیاز پایانی این ست با سرویس اسفندیار برای تیم ملی والیبال کشورمان به دست آمد.

تیم ملی والیبال ایران این مسابقه را با ترکیب عرشیا به‌نژاد، مرتضی شریفی، یوسف کاظمی، علی حاجی‌پور، پوریا حسین‌خانزاده، محمد ولی‌زاده و آرمان صالحی شروع کرد که نسبت به دیدار تدارکاتی مقابل اسلوونی یک تغییر داشت.

در ست سوم از ابتدا علی رمضانی، علی حق پرست و سید عیسی ناصری در ترکیب تیم ایران قرار گرفتند و پیاتزا به خانزاده، ولی‌زاده و عرشیا گفت سرد کنند.

احسان دانش‌دوست و امیرحسین اسفندیار دیگر بازیکنان تیم ایران در این دیدار دوستانه بودند که پشت در‌های بسته برگزار شد. بردیا سعادت و محمدرضا حضرت‌پور نیز امروز استراحت داشتند.

تیم ملی والیبال ایران که در اردوی برون مرزی دوحه سه دیدار تدارکاتی مقابل مصر و قطر برگزار کرد و در نخستین دیدار دوستانه خود در مانیل حریف اسلوونی شد، در آخرین مسابقه دوستانه خود به مصاف آلمان رفت تا پنج‌گانه تدارکاتی خود را به پایان برساند و بعد از انجام ۲۱ ست مسابقه تدارکاتی، آماده حضور در رقابت‌های قهرمانی مردان جهان شود.

امیر خوش‌خبر (سرپرست)، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، محمدرضا تندروان و عبدالرضا علیزاده (مربیان)، توحید اصغری (بدنساز)، دکتر علی حدادی (فیزیوتراپیست)، محمدامین شاکری (آنالیزور) و محمدناصر نقره‌ای (ماساژور) اعضای کادر فنی و پزشکی تیم ملی والیبال ایران را تشکیل می‌دهند.

رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۱ شهریور تا ۶ مهر در فیلیپین برگزار می‌شود و ایران در گروه نخست مرحله مقدماتی به ترتیب با تیم‌های مصر (۲۳ شهریور – ساعت ۹ صبح به وقت تهران)، تونس (۲۵ شهریور – ساعت ۹ صبح) و فیلیپین (۲۷ شهریور – ساعت ۱۳) دیدار خواهد کرد.