به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز آذربایجان شرقی بهرام سرمست در این مراسم با اشاره به اهمیت این طرح در کاهش سوانح جاده‌ای و تسهیل عبور و مرور و آسایش و ایمنی مردم و امنیت جاده‌ای گفت: این پل جزو طرح‌های نیمه تمام بود که با پیگیری صورت گرفته شاهد اتمام و بهره برداری آن هستیم. استاندار آذربایجان شرقی طول این طرح را ۸۰۰ متر و عرض آن را ۱۸ متر برشمرد و ادامه داد: برای اجرای این طرح اعتباری حدود ۳۸۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

مدیرکل جدید راهداری و حمل و نقل جاده‌ی آذربایجان شرقی هم گفت: این پل با چهار دهانه ۱۴ متری نقش مهمی در کاهش تلفات و تصادفات جاده‌ای تبریز _آذرشهر و تقاطع غیر همسطح شهر سردرود دارد. وی افزود: برای تملک قسمت‌های رمپ این پروژه مبلغ ۷۰ میلیارد تومان نیز توسط شهرداری و شورای اسلامی سردرود هزینه شده است.