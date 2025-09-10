پخش زنده
امروز: -
همزمان با سالروز ولادت پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق(ع) پل غیر همسطح سردرود با حضور استاندار آذربایجان شرقی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز آذربایجان شرقی بهرام سرمست در این مراسم با اشاره به اهمیت این طرح در کاهش سوانح جادهای و تسهیل عبور و مرور و آسایش و ایمنی مردم و امنیت جادهای گفت: این پل جزو طرحهای نیمه تمام بود که با پیگیری صورت گرفته شاهد اتمام و بهره برداری آن هستیم. استاندار آذربایجان شرقی طول این طرح را ۸۰۰ متر و عرض آن را ۱۸ متر برشمرد و ادامه داد: برای اجرای این طرح اعتباری حدود ۳۸۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
مدیرکل جدید راهداری و حمل و نقل جادهی آذربایجان شرقی هم گفت: این پل با چهار دهانه ۱۴ متری نقش مهمی در کاهش تلفات و تصادفات جادهای تبریز _آذرشهر و تقاطع غیر همسطح شهر سردرود دارد. وی افزود: برای تملک قسمتهای رمپ این پروژه مبلغ ۷۰ میلیارد تومان نیز توسط شهرداری و شورای اسلامی سردرود هزینه شده است.