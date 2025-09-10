۳۵ صنعتگر و تولید کننده بزرگ در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی و معدنی استان فارس در نشستی با حسینعلی امیری استاندار فارس و تیم اقتصادی دولت، مهم‌ترین دغدغه‌ها و چالش‌های خود در عرصه‌های تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات را مطرح کردند.

صنایع بزرگ، پیشران توسعه و صادرات فارس

صنایع بزرگ، پیشران توسعه و صادرات فارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، استاندار فارس با استقبال از پیشنهادات سازنده فعالان اقتصادی، بر تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی کلان و ایجاد محیطی شفاف و حمایتگر برای کسب‌وکار‌ها تاکید کرد.

حسینعلی امیری گفت: بستر‌های لازم برای رونق تولید، صنعت، معدن و تجارت در حال فراهم شدن است و هیئت‌های تجاری و اقتصادی به‌زودی رفت‌وآمد‌های مؤثری برای توسعه همکاری‌ها آغاز خواهند کرد.

او با بیان اینکه «مدیران استان بی‌واسطه در خدمت کارآفرینان هستند»، افزود: هیچ ضرورتی به معرفی واسطه برای پیگیری امور وجود ندارد و مسائل بخش خصوصی باید به‌صورت مستقیم در جلسات و کارگروه‌ها طرح و به‌سرعت حل شود.

استاندار فارس با تأکید بر لزوم حل پکیجی مشکلات زیرساختی مانند انرژی، بانک، بیمه و تخصیص ارز گفت: تجربه جلسات مشترک در برخی واحد‌های صنعتی نشان داد که تصمیم‌گیری یکپارچه موجب صرفه‌جویی در زمان و تسریع در روند حل مشکلات می‌شود.

امیری همچنین از دستگاه‌های مالیاتی، بیمه و تأمین اجتماعی خواست در شرایط فعلی با انعطاف بیشتری در قبال صنعتگران برخورد کنند و راهکار‌هایی بیابند که فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد نشود.

کریم مجرب، مدیرکل صمت فارس نیز با بیان اینکه صنایع بزرگ استان بیش از ۵۱ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده و ۴۰ درصد اشتغال فارس را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: این صنایع موتور محرک اقتصاد، اشتغال و صادرات استان هستند.

او، از شرکت‌ها خواست با حضوری فعال در نمایشگاه بین‌المللی «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» فرصت‌های سرمایه‌گذاری فارس را به جهان معرفی کنند و در اتاق فکر صنعت، معدن و تجارت استان مشارکت جدی داشته باشند.

مدیران عامل شرکت‌های بزرگ حاضر در این نشست نیز ضمن بیان مشکلات خود در حوزه انرژی، مالیات، بیمه، بانک، گمرک، ثبت سفارش، صادرات و ارز، تاکید کردند در صورت رفع این موانع می‌توانند سهم بیشتری در توسعه اقتصادی استان ایفا کنند.

این نشست گامی مهم برای تقویت ارتباط مستقیم دولت با بخش خصوصی و هموارسازی مسیر توسعه اقتصادی استان توصیف شد.