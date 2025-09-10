بر اساس اعلام کارشناسان هواشناسی خراسان شمالی از بامداد پنج شنبه بتدریج افزایش ابر و تا حوالی ظهر در مناطق غرب و شمال غرب استان احتمال رگبارباران و رعدوبرق وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ با تشدید ناپایداری از اواخر وقت پنج شنبه شب تا اوایل صبح شنبه هفته آینده، همراه با ورود سامانه بارشی، افزایش ابر، افزایش وزش باد، گاهی وزش باد شدید، بارش باران در پاره ای نقاط رگبارباران و رعد و برق را برای اغلب مناطق استان پیش بینی می‌شود.

شدت فعالیت سامانه بارشی طی جمعه شب تا صبح شنبه اغلب در مناطق نیمه شمالی استان شامل شهرستان های مانه، سملقان، رازوجرگلان، بخش هایی از بجنورد، شمال شهرستان های شیروان، گرمه و جاجرم با احتمال، جاری شدن روانآب و سیلابی شدن مسیل ها برآورد می گردد.