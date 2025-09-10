وزیر نیرو گفت: علاوه بر ساوه هزاران نیروگاه خورشیدی در کشور در دست احداث است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ علی آبادی گفت: با صرفه جویی حاصل از انرژی خورشیدی، میتوان سوخت حاصل از صرفه جویی را در سایر بخشها مصرف کرد.
استاندار مرکزی هم گفت: در حال حاضر رتبۀ اول تحویل برق واقعی به شبکه حاصل از نیروگاههای خورشیدی در اختیار استان مرکزی است.
زندیه وکیلی افزود: در استان مرکزی به ظرفیت احداث ۲۱۶ مگاوات منصوبه رسیدهایم و تلاش داریم بر اساس برنامه ریزیها تا پایان سال ۵۰۰ مگاوات ظرفیت تولید برق خورشیدی در استان ایجاد شود.
علیرضا عسگریان، مدیرعامل عامل گروه صنعتی نیز گفت: نیروگاه متانول کاوه با ظرفیت ۲۵۰ مگاوات در زمینی به مساحت حدود ۴۰۰ هکتار احداث شده و رقمی بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان در ابن زمینه سرمایه گذاری شده است.
رحیمی، مدیر اجرایی گروه صنعتی هم گفت: بر اساس برنامه ریزیها تاکنون هفت مگاوات از ظرفیت ۲۵۰ مگاواتی برق خورشیدی وارد چرخه تولید شده و طی ۱۸ ماه آینده ۱۲۰۰ مگاوات برق تولیدی حاصل از نیروگاه خورشیدی تحویل شبکه خواهد شد.