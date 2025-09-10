پخش زنده
هادی حق شناس گفت : «صدق» و «امانتداری» از ویژگیهای برجسته پیامبر اسلام است و مسئولان نیز باید صادق و امانتدار باشند و هر تصمیمی را برای منافع مردم بگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، هادی حقشناس در جشن هفته وحدت که با حضور پرشور مردم شیعه و سنی در مسجد سید محمود شرفی پرهسر برگزار شد، میلاد باسعادت پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) را تبریک گفت و بر ضرورت تمسک به سیره و روش زندگی پیامبر اسلام تأکید کرد.
وی با بیان اینکه «صدق» و «امانتداری» از ویژگیهای برجسته پیامبر اسلام پیش از بعثت بود، افزود: اگر این دو خصلت در زندگی سیاسی و اجتماعی امروز ما جاری شود، قطعاً جامعه اسلامی از بسیاری از مشکلات و انشقاقها رهایی خواهد یافت. مسئولان نیز باید بیش و پیش از همه، صادق و امانتدار باشند و هر تصمیمی را در جهت منافع مردم اتخاذ کنند.
استاندار گیلان با اشاره به شرایط سخت مردم فلسطین خاطرنشان کرد: قرآن کریم به ما فرمان داده که از مستضعفان دفاع کنیم و امروز این وظیفه در برابر دیدگان ملتهای مسلمان قرار دارد.
هادی حق شناس همچنین با اشاره به ظرفیتهای بندر آستارا، فرودگاه رشت و منابع آبی استان، حمایت از صنایع مادر را رویکرد جدی دولت در گیلان دانست و گفت: کارخانه چوکا بهعنوان بزرگترین واحد تولید کاغذ کشور سرمایهای ملی است و با همافزایی دستگاهها اجازه تعطیلی یا رکود آن داده نخواهد شد.
در ادامه آیین جشن و سرور، حاج سید منصور شرفی، امام جمعه اهل سنت پرهسر، با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص)، بر اشتراکات عمیق مذهبی و عشق و احترام همه مسلمانان به خاندان پیامبر (ص) تأکید کرد و گفت: محبت به آل الله و اولیای الهی، که سرمایه مشترک همه مذاهب اسلامی است، باید همواره مورد تأکید و تکریم قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین سید هادی موسوی، امام جمعه رضوانشهر نیز در این مراسم با اشاره به وجود ۱۱ هزار شهید اهل سنت در کشور، گفت: این ایثارهای عظیم، بهترین سند و محکمترین دلیل برای وحدت اصیل اسلامی در میهن ماست.
مردم اهل تسنن و تشییع اسالم نیز با برپایی جشن و سرور، عشق و ارادت خود را به پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و امام جعفر صادق علیه السلام ابراز کردند.