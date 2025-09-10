جشن میلاد نبی مکرم اسلام در پره‌سر رضوانشهر جشن میلاد نبی مکرم اسلام در پره‌سر رضوانشهر جشن میلاد نبی مکرم اسلام در پره‌سر رضوانشهر جشن میلاد نبی مکرم اسلام در پره‌سر رضوانشهر جشن میلاد نبی مکرم اسلام در پره‌سر رضوانشهر جشن میلاد نبی مکرم اسلام در پره‌سر رضوانشهر جشن میلاد نبی مکرم اسلام در پره‌سر رضوانشهر جشن میلاد نبی مکرم اسلام در پره‌سر رضوانشهر جشن میلاد نبی مکرم اسلام در پره‌سر رضوانشهر جشن میلاد نبی مکرم اسلام در پره‌سر رضوانشهر جشن میلاد نبی مکرم اسلام در پره‌سر رضوانشهر

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، هادی حق‌شناس در جشن هفته وحدت که با حضور پرشور مردم شیعه و سنی در مسجد سید محمود شرفی پره‌سر برگزار شد، میلاد باسعادت پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) را تبریک گفت و بر ضرورت تمسک به سیره و روش زندگی پیامبر اسلام تأکید کرد.

وی با بیان اینکه «صدق» و «امانت‌داری» از ویژگی‌های برجسته پیامبر اسلام پیش از بعثت بود، افزود: اگر این دو خصلت در زندگی سیاسی و اجتماعی امروز ما جاری شود، قطعاً جامعه اسلامی از بسیاری از مشکلات و انشقاق‌ها رهایی خواهد یافت. مسئولان نیز باید بیش و پیش از همه، صادق و امانت‌دار باشند و هر تصمیمی را در جهت منافع مردم اتخاذ کنند.

استاندار گیلان با اشاره به شرایط سخت مردم فلسطین خاطرنشان کرد: قرآن کریم به ما فرمان داده که از مستضعفان دفاع کنیم و امروز این وظیفه در برابر دیدگان ملت‌های مسلمان قرار دارد.

هادی حق شناس همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بندر آستارا، فرودگاه رشت و منابع آبی استان، حمایت از صنایع مادر را رویکرد جدی دولت در گیلان دانست و گفت: کارخانه چوکا به‌عنوان بزرگ‌ترین واحد تولید کاغذ کشور سرمایه‌ای ملی است و با هم‌افزایی دستگاه‌ها اجازه تعطیلی یا رکود آن داده نخواهد شد.

در ادامه آیین جشن و سرور، حاج سید منصور شرفی، امام جمعه اهل سنت پره‌سر، با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص)، بر اشتراکات عمیق مذهبی و عشق و احترام همه مسلمانان به خاندان پیامبر (ص) تأکید کرد و گفت: محبت به آل الله و اولیای الهی، که سرمایه مشترک همه مذاهب اسلامی است، باید همواره مورد تأکید و تکریم قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین سید هادی موسوی، امام جمعه رضوانشهر نیز در این مراسم با اشاره به وجود ۱۱ هزار شهید اهل سنت در کشور، گفت: این ایثار‌های عظیم، بهترین سند و محکم‌ترین دلیل برای وحدت اصیل اسلامی در میهن ماست.

مردم اهل تسنن و تشییع اسالم نیز با برپایی جشن و سرور، عشق و ارادت خود را به پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و امام جعفر صادق علیه السلام ابراز کردند.