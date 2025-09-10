نماینده ولی فقیه درآذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در یادداشتی به مناسبت سالروز شهادت دومین شهید محراب آیت‌الله مدنی ، این شهید والامقام را تجسم ارادت و اقتدا به امام خمینی (ره) خواند.

آیت‌الله مدنی، تجسم ارادت و اقتدا به امام خمینی (ره)

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ متن این یاداشت به شرح زیر است: شهید آیت‌الله سیداسدالله مدنی یکی از نوادر روزگار در عرصه جهاد تبیین، تبلیغ معارف قرآن و اهل بیت و خدمت به مردم بودند.

از آغازین روز‌های زندگی پر فراز و نشیب‌شان که در دوران کودکی مادر و در نوجوانی پدر گرامی‌شان را از دست داده بودند؛ دل در گرو دین و معارف الهی داشتند و با وجود مشکلات زیاد راهی حوزه علمیه می‌شوند و عمر شریفشان را وقف دین می‌کنند.

ایشان تحصیلات تکمیلی حوزوی را در قم ادامه می‌دهند و در کنار سایر دروس، در درس فلسفه و عرفان حضرت امام خمینی (ره) حاضر شده و از محضر نورانی ایشان تلمذ می‌کنند.

آن سید شهید در ادامه کسب فیض از معارف الهی به نجف مهاجرت کرده و توانستند با تحصیل در کنار تدریس، اجازه اجتهاد از چند نفر از مراجع از جمله حضرت آیت‌الله خویی دریافت کنند.

آنگونه که از فعالیت‌های علمی و مبارزاتی و تبلیغی ایشان برداشت می‌شود، علاقه و ارادت خاصی به حضرت امام خمینی (ره) داشتند و معتقد بودند که همه باید از امام خمینی (ره) تقلید کنند و مرجعیت سیاسی را هم مختص امام خمینی (ره) میدانستند.

این گونه می‌شود ادعا کرد که حضرت آیت‌الله مدنی یکی از بارزترین شاگردان علمی و سیاسی و اخلاقی امام (ره) بودند. میتوان ایشان را آئینه تمام نمای مکتب حضرت روحالله دانست.

جهاد ایشان در فعالیت‌های علمی و تبلیغی در همدان و خرم آباد به صورت ویژه در قبل از انقلاب و فعالیت‌های ایشان در تبعیدگاه‌ها اعم از ممسنی و گنبد کاووس و مهاباد نشانگر عزم پولادین برای برپایی حکومت اسلامی با رهبری حضرت امام خمینی (ره) می‌باشد.

این نکته را می‌شود از گزارش ساواک همدان در چند ماه مانده به پیروزی انقلاب اسلامی برداشت کرد که به ساواک تهران گزارش داده بودند که آقای مدنی در همدان حکومت اسلامی تشکیل داده‌اند.

سیل حضور ارادتمندان ایشان در راهپیمایی‌ها و تظاهرات و فعالیت‌های ضد پهلوی نشانگر ولایت خفیه ایشان بر مردم در هدایت الهی است. به گونه‌ای که همراه با ارادتمندانشان با دست خالی و شهادت طلبی خاصی در مقابل لشکر ۸۱ زرهی کرمانشاه که برای سرکوب قیام مردم تهران در ۲۱ بهمن ۱۳۵۷ خورشیدی عازم پایتخت بود ایستادند و از رسیدن آنها به تهران جلوگیری کردند. این حرکت گام بسیار بزرگی در پیروزی انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.

چقدر دلنشین است که سیادت و شهادت ایشان در رویای صادقه و از زبان حضرت سید‌الشهداء علیه‌السلام به ایشان اثبات می‌شود به طوری که حضرت در رویا به ایشان فرموده بودند: "یا بنیّ انت مقتول".

شهادت در محراب همچون جد بزرگوارشان امیرالمومنین حضرت علی علیه‌السلام مدالی پرافتخار بر سینه ایشان است.

بغض و کینه منافقان از شهید آیت‌الله مدنی در حدی بود که دوبار قبل از شهادت ایشان نماز جمعه را به خاطر مخالفت با امامت جمعه ایشان به آتش کشیدند و در نهایت با انفجار نارنجکی ایشان به همراه تعدادی از نمازگزاران به درجه رفیع شهادت نایل شدند.

سیدمهدی قریشی

نماینده ولی‌فقیه استان آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه