به مناسبت میلاد با سعادت پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع)، محفل نورانی در شهرستان سلماس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این محفل، فرماندار سلماس در جمع مردم این شهرستان به برکتهای عظیم این دو شخصیت بزرگ تاریخ اسلام اشاره کرد و اظهار داشت: میلاد پیامبر عظیمالشأن اسلام حضرت محمد صلیاللهعلیهوآله و امام جعفر صادق علیهالسلام، فرصتی است تا همگان از آموزههای این دو شخصیت بزرگ بهرهمند شوند.
علایی گفت:حضرت محمد (ص) پیامآور رحمت و نور برای بشریت و امام جعفر صادق (ع) پیشوای علمی و فقهی بزرگ جهان اسلام بودند که در عصر خود تحولاتی شگرف را در عرصه فقه و علوم دینی رقم زدند.
او افزود: برکات آموزههای اسلامی همچنان در دل و ذهن مسلمانان جهان نقش بسته و در هر زمانی راهنمایی برای حرکت به سوی حقیقت و عدالت است و لازم است همه ما از این مناسبتهای بزرگ بهرهبرداری کنیم و در راستای تقویت وحدت و همدلی گام برداریم.
این مراسم با قرائت قرآن، سخنرانی، مداحی و اشعار به مناسبت میلاد پیامبر اسلام و امام جعفر صادق ادامه یافت و فضایی معنوی و سرشار از شور و شوق در بین حاضران ایجاد کرد.