فرمانده انتظامی شهرستان پاسارگاد گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت طلاجات از مغازه طلافروشی به ارزش تقریبی یک میلیارد ریال، بررسی موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ علی زنگنه‌نیا افزود: مأموران پلیس با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، دو نفر سارق را در یکی از شهرستان‌های همجوار شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی پاسارگاد ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه این افراد، طلاجات مسروقه کشف و به مالباخته تحویل داده شد.

سرهنگ زنگنه‌نیا خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی و سپس روانه زندان شدند.