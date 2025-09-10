پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان پاسارگاد گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت طلاجات از مغازه طلافروشی به ارزش تقریبی یک میلیارد ریال، بررسی موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ علی زنگنهنیا افزود: مأموران پلیس با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، دو نفر سارق را در یکی از شهرستانهای همجوار شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی پاسارگاد ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه این افراد، طلاجات مسروقه کشف و به مالباخته تحویل داده شد.
سرهنگ زنگنهنیا خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی و سپس روانه زندان شدند.