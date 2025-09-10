پخش زنده
تاکنون ۹۳ هکتار از جنگلهای بلوط استان چهارمحال و بختیاری درگیر زوال و بیماری جوانه خوارشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل منابع طبیعی استان گفت: تاکنون حدود ۳۳ هکتار از جنگلهای استان به زوال بلوط مبتلا شده و همچنین ۶۰ هکتار دیگر درگیر آفات و بیماری جوانهخوار بلوط است.
وی افزود: آفت جوانه خوار بلوط که از ده سال گذشته درجنگلهای استان مشاهده شده است همچنان درحال گسترش است.
سطح جنگلهای زاگرس در چهارمحال وبختیاری ۳۴۵ هزارهکتار است که ۵۵ هزار هکتار آن با آفت کرم جوانه خوار بلوط خشک شده است.